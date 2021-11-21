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Gündem Eseyurt’ta çatışma çıktı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Gündem

Eseyurt’ta çatışma çıktı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İlgili şüpheliler gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 15:10:00 -
Eseyurt’ta çatışma çıktı! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1015 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların desteğiyle hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis ekipleri de kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ederken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tüfek ele geçirildi.

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