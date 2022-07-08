Eserinden utan Ümit Özdağ! Siyahi vatandaşa küçük kızının yanında dakikalarca küfretti...
İstanbul metrosunda yaşlı bir adam, küçük kızı ile birlikte yanında oturan siyahi vatandaşa dakikalarca küfretti. Araçtakiler yaşlı adamın insanlık dışı hareketlerine gülerek destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği yabancı düşmanlığı ülke genelinde hızla yayılıyor.
İstanbul'da metro aracında yaşlı bir adam, yanında küçük kızı ile birlikte oturan siyahi kişiye dakikalarca küfretti.
Çevredekiler gülmekle yetindi!
Araçta bulunanlar ise yaşlı adamın insanlık dışı tavrına müdahale etmek yerine gülerek destek verdi.
İnsanlıktan nasibini almayanların o anları amatör bir kamera ile kaydedildi.