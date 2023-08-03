  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu nasıl zafer! Yunan yağmaladı, parası bizden çıktı

KAAN'dan müthiş haber: Azerbaycan'dan sonra bir ülke ile daha ortaklık kuruluyor

Megakenti hizmetsizliğe mahkûm eden İmamoğlu şimdi de susuzluğa sürüklüyor! İstanbul’un başına gelmiş en büyük felaket

PKK saflarında yer alan Alman terörist EX

Ege adalarına ABD kıskacı: Yunanın sevinç çığlığı... Böyle duyurdular: "Mavi Vatan denize gömüldü"

Şu Lozancıların yatacak yeri yok! Laikliğe geçmemizi Batılı devletler istememiş!

Evli kadına mesaj atan dolmuşçuyu o öldürmüş! Eşime mesaj attığını görünce beynimden vurulmuşa döndüm

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Renault 2023 Toros modelini tanıttı! Türkiye’nin açık ara en ucuz elektriklisi olacak

Kafayı sıyıran bakan İsrail polisine seslendi! Bakan sokaklarda kan dökün çağrısı yaptı
Gündem Esenyurt'taki tekel cinayetinde sıcak gelişme! Zanlılar hakkında karar verildi
Gündem

Esenyurt'taki tekel cinayetinde sıcak gelişme! Zanlılar hakkında karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-08-03 17:58:00 - 2023-08-03 18:01:48
Esenyurt'taki tekel cinayetinde sıcak gelişme! Zanlılar hakkında karar verildi

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ayrıntılar geliyor...

Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!
Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!

Gündem

Esenyurt'taki korkunç cinayette flaş gelişme!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu
Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu

Yaşam

Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!
Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Yerel

Tekel'deki cinayetin ardından Esenyurt'ta 2 bin 112 polisle uygulama!

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

Yerel

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli daha yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!
Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!

Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! Esenyurt'taki kan donduran cinayete ilişkin sıcak gelişme!

Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!
Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!

Gündem

Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!

Esenyurt'taki tekel cinayetini başlatan aylar önceki o kavga!
Esenyurt'taki tekel cinayetini başlatan aylar önceki o kavga!

Gündem

Esenyurt'taki tekel cinayetini başlatan aylar önceki o kavga!

Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...
Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...

Sosyal Medya

Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

5 i niye serbest?

sonuçta cinayete destek var.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23