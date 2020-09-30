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Aktüel Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası
Aktüel

Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası

3 taksicinin öldüğü olay sonrası 4 taksi durağı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:53:25 -
Esenyurt'taki taksicilerin silahlı kavgası

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası mühürlenen 4 taksi durağı zabıta ekiplerince yıkıldı.

Esenyurt Meydanı'nda taksiciler arasında yolcu alma tartışmasıyla başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda üç taksici hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, dört taksi durağını mühürlemişti.

Sabah saatlerinde polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı taksi duraklarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

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