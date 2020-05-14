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Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:42:56 -
Esenyurt'taki cinayetin zanlısı ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu Muhammed K. ile eşi ve baldızı adliyeye sevk edildi.

Cinayetten 3 ay sonra, 12 Mayıs'ta İran'ın İstanbul Başkonsolosluğundaki yetkililere, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cesetlerini parçalayıp buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğunu itiraf eden Muhammed K. ile eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kıraç Polis Merkezi'nden alınarak, Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

- Olay

Zanlı Muhammed K, cinayeti itiraf ettiği başkonsolostaki yetkililer tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti. Daha sonra şüpheliyi diğer ekiplerden alan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği Mehterçeşme Mahallesi'ndeki adrese gitmiş, buradaki kilitli odada yer alan buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset parçaları bulmuştu.

Cesetlerin, şüphelinin kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'ye (64) ait olduğu tespit edilmiş, Muhammed K'nin yanı sıra eşi Shırın Galeh B. ve baldızı Shahrazad Galeh B. de olayla ilgili gözaltına alınmıştı.




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