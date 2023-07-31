Esenyurt'ta yapılan denetimde aranan 86 kişi yakalandı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde artan asayiş olayları nedeniyle düzenlenen denetimde 16 silah ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Esenyurt'ya "asayiş ve huzur" denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 16 silah ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi yakalandı.

Dün gece ilçe genelinde 2 bin 112 polisin katıldığı denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi.

Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Bu kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı.

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Öte yandan 4 bin 35 araç sorgulanırken, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi.

Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapılırken aramalarda 16 silah ile bir miktar fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. (İLKHA)