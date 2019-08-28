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Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada

Esenyurt’ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine atanan kayyumlar için eylem yapan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07
Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada

Esenyurt’ta Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine atanan kayyumlar için eylem yapan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içinde bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyondayakalanan 9 şahıstan 7’si "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlıklarının yerine kayyum atanmasını ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlar ile çok sayıda gözaltının olmasını bahane ederek, Esenyurt’un çeşitli yerlerinde korsan eylem ve gösteri yapan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Harekatı (DGH) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7’si tutuklandı


26 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen 9 şahıstan 1’i savcılıktan serbest bırakıldı, 1’i hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 7’si ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07
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