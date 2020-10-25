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Aktüel Esenyurt'ta taksicinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Esenyurt'ta taksicinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

İki zanlının toplam 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:14:43 -
Esenyurt'ta taksicinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta taksi şoförü Taner Aras'ın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adile Naşit Bulvarı üzerinde iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle çıkan tartışmada Aras'ın öldürülmesi olayına ilişkin firari şüphelilerden Rahmi K. (31) ve Emrah K'yi (27) 21 Ekim'de Başakşehir'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Rahmi K. ve Emrah K'nin ondörder ayrı suçtan emniyette suç kayıtlarının olduğu, Aras'ın öldürülmesi olayında silah kullanan kişiler oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

- Olay

Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taksi şoförü Taner Aras silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis olaya ilişkin 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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