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Yerel Esenyurt’ta site sakinlerini darbeden yönetici gözaltına alındı
Yerel

Esenyurt’ta site sakinlerini darbeden yönetici gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 07:18:00 -
Esenyurt’ta site sakinlerini darbeden yönetici gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt’ta bulunan olaylı sitede her gün farklı bir sorun yaşanıyor. Daha önce bir çetenin daireleri ele geçirmesiyle gündeme gelen sitede bu kez de yöneticinin site sakinlerini darbettiği iddiası ortaya atıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri o yöneticiyi gözaltına aldı.

Önce çetenin çökmesiyle, ardından şiddet ve silahlı kavgayla gündeme geldi, Esenyurt'taki sitede sular bir türlü durulmadı.

İstanbul Esenyurt’taki 212 daire ve 15 dükkandan oluşan site, geçtiğimiz yıl bir suç örgütünün çökmesiyle gündeme gelmişti. 850 kişiye daire satan suç örgütüne yönelik polis operasyonu düzenlemiş ve 26 kişi tutuklanmıştı.

Yaşanan olayların ardından site yönetimi farklı bir firmaya verildi. İddialara göre yeni oluşan yönetimde yer alan kişiler, yabancı uyruklu site sakinlerini tehdit etti ve şiddet uyguladı. Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği bir başka şahıs Ahmet Turgut ise elektrik odasını kurşunlayarak kaçak elektrik çekmişti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayların ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Site yöneticisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sitede ikamet eden ve 4 adet dairesi olduğu öğrenilen Ahmet Turgut adlı kişinin, site giderlerini ödemediği gerekçesi ile site yönetimi tarafından daire elektriğinin kesildiği öğrenildi. Bunun üzerine silahla panoya vurmasıyla ateş aldığını belirten Turgut da evinde silahla birlikte gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen Ahmet Turgut, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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