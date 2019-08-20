Esenyurt'ta silahlı kavga : 2 yaralı Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi879.sokakta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşı karşıya geldi. 10 kişinin karıştığı kavgada, gruptakilerden silahlı iki kişi yere ve havaya ateş açtı. Seken kurşunlardan ikisi gruptaki Bayram P. ve o sırada börekçide oturan M.I'ya isabet etti. Çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, duvarlarına mermirler saplandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgisi bulunan kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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