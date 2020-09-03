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Aktüel Esenyurt'ta seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede yaşandı
Aktüel

Esenyurt'ta seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede yaşandı

Polis ekipleri tarafları ayırırken, seyyar satıcı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:16:34 -
Esenyurt'ta seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede yaşandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt semt pazarında seyyar satıcı ile zabıta arasında arbede yaşanırken, seyyar satıcı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar önünde meydana gelen olayda, izinsiz sebze satışı yaptığı belirlenen bir seyyar satıcının tezgahı, zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.

Seyyar satıcı, gözaltına alındı.

Yaşanan arbede, olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonunun kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zabıta ile seyyar satıcının yumruklaşması ve polis ekiplerinin olaya müdahalesi yer alıyor.


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