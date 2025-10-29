Esenyurt’ta Şaşkına Çeviren Olay! TIR Bir Anda Yola Saplandı

  • İSTANBUL
Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi’nde seyir halindeki dorsesiz bir TIR çekicisinin ön lastiği, kilit taşlı yolun çukur kısmına saplandı.

Şoför ve çevredeki vatandaşlar uzun süre lastiği çıkarabilmek için uğraştı fakat başarılı olamadı.

Bunun üzerine bölgeye kepçe çağrıldı. Kepçenin müdahalesiyle TIR sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Olay, mahallede kısa süreli meraklı kalabalık oluşturdu.

 

