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Esenyurt’ta sahte altın ve dolar operasyonu

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar işi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilere ve evlerine yapılan operasyonda 156 bin sahte dolar ve binlerce altın ele geçirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:19
Esenyurt’ta sahte altın ve dolar operasyonu

Esenyurt’ta sahte altın ve dolar işi yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilere ve evlerine yapılan operasyonda 156 bin sahte dolar ve binlerce altın ele geçirildi.


Esenyurt’ta polis ekipleri şüphe üzerine durduğu araçta sorguladıkları yabancı uyruklu Hamit H. (26) ve Muhammet S.(25) isimli iki kişiden sahte altın dolar işi yaptıkları itirafını aldı. Ekipler soruşturma kapsamında Yeşilkent ve Gökevler Mahallesi’ndeki sitelerde bulunan 3 eve baskındüzenlendi. Düzenlenen baskında polis ekipleri, Hüseyin E. , Arif El Muhammet E. Haysem E., Faris H., Ahmet E., Mohammad A., İbrahim A., Ahmet Mohammad A, ve Kusay C, isimli şüphelileri gözaltına aldı. Ekipler, şüpheliler üzerinde veevlerinde 480 adet sahte sikke, 4 bin 225 adet sahte altın, 156 bin sahte dolar, sahte altın tartımında kullanılan hassas terazi ve sahte paraların üzerinde kullanmak üzere kullanılan sıvı ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheliler Ağustos ayı başında mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Muhammet A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğer şüphelilerin de haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla yine serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:19
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