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Yerel Esenyurt'ta sahte 3 milyon dolar ele geçirildi!
Yerel

Esenyurt'ta sahte 3 milyon dolar ele geçirildi!

İstanbul'daki operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:30:00 - 2022-06-23 11:38:26
Esenyurt'ta sahte 3 milyon dolar ele geçirildi!

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 milyon dolarlık sahte döviz ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt içi ve yurt dışında piyasaya sürmek üzere sahte dolar imal ettiği değerlendirilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Sahte dolarları Esenyurt'taki bir rezidansta imal ettiği belirlenen şüpheli S.K, teknik ve fiziki takibe alındı.

Daha sonra adrese baskın yapan ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dairede yapılan aramalarda 3 milyon dolarlık sahte dövizin yanı sıra bilgisayar ve yazıcı düzeneği, para sayma makinesi, serigrafi tezgahı, kızılötesi para kontrol cihazı ile sahte para basımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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