Esenyurt'ta otomobilin çarptığı kişi öldü
İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya yolun kenarına savrulurken, plakası henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, üzerinden kimlik kartı çıkmayan genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.