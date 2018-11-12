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Esenyurt’ta kültür sanat atağı

Kültür sanat etkinliklerimizi daha fazla izleyiciyle buluşturmak isteyen Esenyurt Belediyesi, 2018-2019 Kültür ve Sanat Sezonu'nu açtı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:03
Esenyurt’ta kültür sanat atağı

Esenyurt Belediyesi, 2018-2019 Kültür ve Sanat Sezonu Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikle açıldı. İlçede kültür sanat anlamında iyi bir sezon çıkardıklarını belirten Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Yine iyi bir sezon geçireceğiz inşallah. Esenyurt’ta iyi şeyler oluyor. Kültür-sanata yönelik özel bir eylem planımız var. Kültür sanat etkinliklerimizi daha fazla izleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Merkezlerimizde 42 bin kursiyerimizi ağırlıyoruz, 50 bini zorlayacağız. Yeni kültür merkezleri açacağız. Mevcutlarda ise kapasiteyi arttıracağız. Yeni belediye binamızda 3 bin kişilik çok fonksiyonlu bir salon inşa edeceğiz” dedi.

Gelenekler yaşatılacak

Kış ayları için ısıtmalı yeni mekanlar oluşturulacağını bildiren Başkan Alatepe, şunları söyledi: “Isıtıcılı çadırı bulduğumuz anda orada iki farklı program yapacağız. Birincisi sıra gecesi. Her gün bir yerde sıra gecesi olacak, ayranımızı içip, çiğ köftemizi yiyeceğiz. İkincisi de her akşam aynı yerde bir il derneğimizi misafir edeceğiz. İl derneğimizle beraber o yörenin kültürünü, ezgisini varsa komedyeni, ortaoyununu böyle etkinliklerle öğrenmiş olacağız. Esenyurt’ta kültürü bir festival şeklinde yaşatacağız inşallah. Sıra gecesini de sırasıyla tüm kültür merkezlerimizde ve nikah sarayında yapacağız. İstiyoruz ki insanlar bir araya gelsinler. Bir olsunlar, birlik olsunlar. Birlikte eğlensin birlikte gülsün istiyoruz.

Sinema gösterileri kışın da sürecek

Yazlık sinemaların ise beklentilerinin üstünde ilgi gördüğünü anlatan Başkan Alatepe, “İnsanların eskiye olan özlemini gidermiş, bir mısır bir gazoza heveslenen gönülleri bir araya getirmiş olduk. Sinema gösterimiz kışın da devam edecek. Bu sene ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları’yla da yaptığımız görüşme neticesinde şehir tiyatrolarının gösterileri de olacak” dedi.

Başkan Alatepe açılış sonrası eşi Fethiye Alatepe ve davetlilerle birlikte sergi alanını gezdi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:03
  1. İstanbul
  2. Esenyurt Belediyesi
  3. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe

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