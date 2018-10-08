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Esenyurt'ta kovalamaca kazayla sona erdi

İstanbul Esenyurt'ta polisten kaçan otomobildeki şüpheli kişi kaza yapınca yakalandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:12
Esenyurt'ta kovalamaca kazayla sona erdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki şüpheli kişi kaza yapınca yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece saatlerinde  Doğan Araslı Bulvarı'nda devriye görevi sırasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheli araçtaki kişi 'dur' ihtarına uymadı. Hızla kaçan şüphelinin peşine polis ekipleri takıldı.

Kovalamaca İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde sona erdi. Şüpheli önce park halindeki minibüse ve sonrasında ise yine park halindeki kamyonete çarptı. Polisten kaçan şüpheli Orbay Ç. (21) yakalanarak gözaltına alındı.

Aracın kiralık olduğu öğrenilirken yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçildi. Gözaltına alınan şüpheli, Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:12
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. polis takibi
  4. kovalamaca

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