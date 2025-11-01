  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkler suçlanmıştı ama gerçek ortaya çıktı! Karadağ'daki olaylarda kara propaganda

İspanyol medyasından çarpıcı analiz! Akdeniz Türk Denizi olma yolunda

Rusya'dan 'nükleer' tehdit

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Türkiye en önemli aktörlerden biri

Anlaşma resmen imzalandı Türkiye ve Çin'den teknolojik güçbirliği

Katil Siyonist siyasilerden beklenen tepki! Tecavüze değil ifşasına kızdılar

Elektrik faturalarında yeni dönem! 1 Ocak’tan itibaren…

Terör örgütü YPG Suriyelileri ayağa kaldırdı: Birçok bölgede protestolar düzenleniyor!

Okullarda başörtüsü yasağı kararı. Müslüman Kosova 28 Şubat’ını yaşıyor!

Güldürürken düşündüren görüntüler! Putin ve Trump’ın restleşmesi hiç böyle anlatılamamıştı
Yerel Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden hayatından oldu
Yerel

Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden hayatından oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, 20:30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Yerel

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Milyarder ülkücünün çocukları birbirine girmişti! Miras kavgasında mahkemeden karar çıktı
Milyarder ülkücünün çocukları birbirine girmişti! Miras kavgasında mahkemeden karar çıktı

Gündem

Milyarder ülkücünün çocukları birbirine girmişti! Miras kavgasında mahkemeden karar çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23