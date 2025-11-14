  • İSTANBUL
Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı
Gündem

Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Esenyurt’ta bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletindeki havalandırma bölümüne gizlenmiş kamera bulunması dehşet saçtı. Bünyesinde 3 kadın personelin çalıştığı ortaya çıkan firma hakkında, mahremiyetleri ihlal edilen çalışanların suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan son olay, iş yerlerinde dahi kişisel mahremiyetin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu gösterdi. İddiaya göre dün, bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında gizlenmiş bir cisim fark etti.

İŞ YERİNDE MAHREMİYET SKANDALI

İstanbul Esenyurt’ta bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletinde kamera bulundu. Bünyesinde 3 kadın personelinde çalıştığı firmanın tuvaletinde gizlenmiş şekilde bulunan kamera sonrasında çalışan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili ise çalışların devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün Esenyurt’ta bir inşaat firmasında yaşandı. İddiaya göre, kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında bir cisim gördü. Gizlenmiş şekilde duran kamerayı fark eden kadın durumu diğer çalışanlara ve yöneticilere haber verdi. Firmada 3 kadın çalışanın bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunuldu. Konuyla alakalı olarak ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

