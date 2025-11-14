Esenyurt'ta kepazelik bitmiyor: Kadın tuvaletinde gizli kamera skandalı

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan son olay, iş yerlerinde dahi kişisel mahremiyetin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğunu gösterdi. İddiaya göre dün, bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında gizlenmiş bir cisim fark etti.

İŞ YERİNDE MAHREMİYET SKANDALI

Olay, dün Esenyurt’ta bir inşaat firmasında yaşandı. İddiaya göre, kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında bir cisim gördü. Gizlenmiş şekilde duran kamerayı fark eden kadın durumu diğer çalışanlara ve yöneticilere haber verdi. Firmada 3 kadın çalışanın bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunuldu. Konuyla alakalı olarak ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.