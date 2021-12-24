  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı
Yerel

Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

Esenyurt'ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2021-12-24 22:21:00 - 2021-12-24 22:25:38
Esenyurt’ta kadın cinayeti: 15 yerinden bıçaklandı

Olay, saat 19:00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, evinden markete çıkan üç çocuk annesi Meryem Yılmaz, parkın içinden geçtiği sırada daha önce internetten tanıştığı bir adamın saldırısına uğradı. 15 yerinden Yılmaz’ı bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Meryem Yılmaz hayatını kaybetti.

Saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı
Polis ekipleri olay sonrası geniş çaplı çalışma başlattı. 40 yaşlarında şüpheli bir şahsın olaydan önce çevrede dolaştığını öğrenen ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bıçaklanan kadının yerdeki hali ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay