  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Esenyurt'ta ilginç anlar: Grup halinde evi taşladılar!
Yerel

Esenyurt'ta ilginç anlar: Grup halinde evi taşladılar!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan kavgada bir aile diğerinin evini taşladı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1173. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkelenen şahıslar, kavga ettikleri ailenin evini taşladı. Yaşanan o anlar saniye saniye çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kalabalık bir grubunun husumetli olduğu ailenin evini taşladığı anlar yer aldı. Öfkeli şahıslar çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Esenyurt’ta idamlıklara operasyon
Esenyurt’ta idamlıklara operasyon

Gündem

Esenyurt’ta idamlıklara operasyon

Esenyurt’ta Şaşkına Çeviren Olay! TIR Bir Anda Yola Saplandı
Esenyurt’ta Şaşkına Çeviren Olay! TIR Bir Anda Yola Saplandı

Yerel

Esenyurt’ta Şaşkına Çeviren Olay! TIR Bir Anda Yola Saplandı

Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden hayatından oldu
Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden hayatından oldu

Yerel

Esenyurt’ta kız meselesi yüzünden hayatından oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23