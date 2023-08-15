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Yerel Esenyurt'ta 'Huzur denetimi' uygulaması
Yerel

Esenyurt'ta 'Huzur denetimi' uygulaması

Yeniakit Publisher
2023-08-15 03:26:00 -
Esenyurt'ta 'Huzur denetimi' uygulaması

İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada 'Huzur denetimi' yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Esenyurt'ta birçok noktada 'Huzur denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Denetim noktalarında araçlar tek tek durdurularak arama yapıldı. Şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilirken, sürücülere de alkol kontrolü yapıldı.

Denetimlerde aranması olan kişiler gözaltına alındı.

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