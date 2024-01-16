Esenyurt'ta feci ölüm! 14 yaşındaki stajyer Arda feci şekilde can verdi

Staj gördüğü demir fabrikasında kafasını sac büküm makinesine sıkıştırıp ağır yaralanan 14 yaşındaki Arda Tonbul, yaşam mücadelesini kaybetti. 22 dakika sıkıştığı yerde fark edilmeyen Arda Tonbul'un ölümüne ilişkin 2 kişi ise tutuklandı.

Olay, 9 Ocak günü Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM), haftanın 1 günü okulda eğitim gören 14 yaşındaki Arda Tonbul, pratik eğitimi için haftanın diğer 4 gününde ise İstanbul Caddesi'ndeki demir ve çelik fabrikasında staj görmeye başladı.

Olay günü fabrikada usta gözetiminde çalışan Tonbul, bir süre sonra makinenin başında yalnız kaldı. Saç büküm makinesini inceleyen Tonbul, içine bakmak isterken ayağı pedala çarptı. Arda Tonbul'un kafası, bir anda çalışan makineye sıkıştı.

14 yaşındaki çocuk, 22 dakika boyunca sıkıştığı yerde fark edilmedi. Ağır yaralanan Tonbul 22 dakika sonunda iş yerindekiler tarafından fark edilirken olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tonbul hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma yapan polis savcılık talimatıyla iş yeri müdürü H.Ö. ve iş güvenliği uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. H.Ö. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Tonbul'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere gözyaşları ile memleketi Giresun’a gönderildi.

Kaynak: İHA