Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
- Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı
Akçaburgaz Mahallesi 3135 Sokak’ta bulunan kauçuk fabrikasının bahçesindeki malzemeler, henüz öğrenilemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin bahçede kısa sürede yayıldığını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.