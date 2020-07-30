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Aktüel

Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

- Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:01:58 -
Esenyurt’ta fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3135 Sokak’ta bulunan kauçuk fabrikasının bahçesindeki malzemeler, henüz öğrenilemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin bahçede kısa sürede yayıldığını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 2 fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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