Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı koruyacağız

Türkiye dostu Müslüman ülkeden acı haber

3 ülkeyle yeni savunma hattı kurdu hava üstünlüğü sağladı! Türkiye savunma ortağı

Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
Yerel Esenyurt'ta borç kavgası: Kadını yerlerde sürükledi!
Esenyurt'ta borç kavgası: Kadını yerlerde sürükledi!

Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir fırın sahibiyle aralarında uzun süredir borç nedeniyle husumet yaşayan 2 kişi, borcu ödemek için iş yerine gitti. Dükkan sahibinin borcunu aldıktan sonra kapıyı kapatmak istemesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, bugün Esenyurt ilçesi Kıraç mevkiinde bulunan bir fırında yaşandı. İddiaya göre, aralarında borç nedeniyle uzun süredir husumet bulunan bir adam, yanındaki kadın ile iş yerine gitti. Borcu ödedikten sonra iş yeri sahibi dükkanın kapısını kapatmak istedi. Bu duruma öfkelenen adam, iş yeri sahibine yumrukla saldırdı. Uzun süre boyunca yumruk yumruğa kavga eden ikiliyi ayırmak isteyen kadın ise yumrukların hedefi oldu. Aldığı darbelerle yere düşen kadın, uzun süre yerde sürüklendi.
Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gündem

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Yerel

Bandırma'da kaza! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Seyir halinde uyuyan sürücü kaza yaptı

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu
Gündem

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

10 Kasım'da trafikte bir vatandaşın TOGG marka aracından Plevne Marşı çalması, resmen olay oldu.

