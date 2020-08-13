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Aktüel

Esenyurt'ta binanın üçüncü katından düşen çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:00:01 -
Esenyurt'ta binanın üçüncü katından düşen çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 5 yaşındaki Y.A., Pınar Mahallesi 1282 Sokak'taki 3 katlı binanın üçüncü katındaki daireden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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