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Aktüel Esenyurt'ta beklenen sağanak dolayısıyla bodrum katındaki bazı iş yerleri boşaltıldı
Aktüel

Esenyurt'ta beklenen sağanak dolayısıyla bodrum katındaki bazı iş yerleri boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:28:56 -
Esenyurt'ta beklenen sağanak dolayısıyla bodrum katındaki bazı iş yerleri boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta haziran ayındaki sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği Pınar Mahallesi'nde, bodrum katındaki iş yerleri boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da beklenen sağanak öncesi Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, sel riski bulunan Pınar Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Mahalledeki sokakları gezen zabıta ekipleri, olası sel felaketinde baskın riski bulunan bodrum katındaki iş yerlerini boşalttı.

Haziran ayında bir kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından, bodrum katındaki evler boşaltılmıştı.

Zabıta ekipleri ayrıca araçlarla sokak sokak gezerek, vatandaşları beklenen sağanağa karşı uyardı.


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