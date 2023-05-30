  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Volkswagen’in başı Dertte! Büyük bir ceza kesildi

Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım

Sükunetle biten seçimin ardından tehlikeli provokasyon!

FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

İflas etti: İflas eden FTX'e yatırım yapan Singapurlu şirketten yaptırım hakkında karar! Bir bir açıkladılar

Ekmek almaya giden AK Partili çocuğa alçaklık! 'Köpeklere ekmek satmıyoruz'

Otomotiv devi Chery Türkiye, satış sonrası hizmetleriyle ilgili flaş adımı! Odaklanıyor: Hizmet sağlayıcısı için onay aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşinin duygusal anlarını fark ettiği o an! İzleyenleri duygulandırdı

Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı
Yerel Esenyurt'ta başlık parası cinayeti
Yerel

Esenyurt'ta başlık parası cinayeti

Yeniakit Publisher
2023-05-30 11:29:00 - 2023-05-30 11:29:37
Esenyurt'ta başlık parası cinayeti

Esenyurt'ta kardeşlerini evlendirmek istedikleri kızın ailesi 300 bin lira başlık parası isteyince, parayı aralarında toplamaya çalışırken anlaşmazlık yaşayan Selami Şirip (38) ile kardeşi Hasan Şirip (29) arasında kavga çıktı. Hasan Şirip, ağabeyi Selami Şirip'i silahla vurarak öldürdü. Hasan Şirip, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Şirip taksici kardeşi Hasan Şirip'le birlikte en küçük kardeşlerini evlendirmek için memleketleri Ağrı'dan bir aile ile görüşerek kızlarını istedi. Kızın ailesi, Selami Şirip'ten başlık parası olarak 300 bin lira istedi. Bunun üzerine Selami Şirip, kardeşi Hasan Şirip'i telefonla arayarak kızın ailesinin 300 bin lira başlık parası istediğini ve para toplamaları gerektiğini söyledi.

Hasan Şirip, 'Param yok' diye cevap verince de Selami Şirip, 'Madem paranız yoktu neden beni aracı ettiniz' diyerek kardeşiyle tartıştı. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Selami Şirip, kardeşine telefondan konum atarak konuşmaya çağırdı. Hasan Şirip, ağabeyinin attığı konuma gitti. Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Selami Şirip, iddiaya göre kardeşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine Hasan Şirip ise yanında getirdiği tabancayla ağabeyine 10 el ateş etti. Kurşunlardan biri Selami Şirip'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Selami Şirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Hasan Şirip ise, polis ekipleri tarafından koşarak kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23