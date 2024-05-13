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Yerel Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Yerel

Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 10:45:37 - 2024-05-13 10:45:36
Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Esenyurt'ta sokakta alışveriş yaparken silahlı saldırıya uğrayan evli çiftin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta alışveriş yaparken çifti silahla vuran şüphelinin dükkanın önüne gelip silahla içeriye girme anın görüntüsü ortaya çıktı.

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına dün saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için Murat ve Sema Dilekçi çifti girmişti. Dükkanın önüne gelen bir saldırgan, çifte ateş edip kaçmıştı. Ağır yaralan çift hastaneye kaldırılmış, kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Saldırganın dükkanın önüne gelip elinde silahla içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

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Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı
Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı

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Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı

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