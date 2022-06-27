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Gündem Esenyurt'ta 2 günde 2 kadın aynı şekilde öldü
Gündem

Esenyurt'ta 2 günde 2 kadın aynı şekilde öldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde son iki günde iki kadının yüksekten düşerek ölmesi sonrası polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:37:00 -
Esenyurt'ta 2 günde 2 kadın aynı şekilde öldü

Esenyurt'ta son iki günde iki kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayların ilki 25 Haziran'da İnönü Mahallesinde yaşandı. Leyla Aksu (25) isimli kadın bir apartmanın 4'üncü katında bulunan yalnız yaşadığı evinin balkonunda düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Evinden tartışma sesleri gelmiş

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Aksu'nun cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, Leyla Aksu'nun düşmeden önce evinden tartışma sesleri yükseldiğini iddia etti.

Polis inceleme başlattı

Diğer olay ise 26 Haziran'da Zafer Mahallesinde lüks rezidansta yaşandı. Nefise M. isimli kadın, kendisini rezidansın 7'inci katındaki evinin penceresinde aşağı bırakarak intihar etti. O anlar cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

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