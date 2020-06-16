  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Esenyurt Zabıtası’ndan ‘Yeni Normal’ denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ’Yeni Normal’e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:12:35 -
Esenyurt Zabıtası’ndan ‘Yeni Normal’ denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ’Yeni Normal’e uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi gereken işletmelerle ilgili istenmeyen görüntülerin oluşmasını engellemek için ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci kapsamında yarı kapasiteli olarak hizmete açılan kafe, restoran, çay bahçesi gibi mekanlar başta olmak üzere ilçe genelinde açık ve kapalı pazarda da denetimlerine devam ediyor. Ekipler, ‘Yeni Normal’e uygun olarak hizmete açılan kafe, kahvehane, restoranlarda denetim yaparak, iş yeri sahiplerini sosyal mesafe ve maske ile hijyen konusunda uyardı. Temizlikten sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.



Pazar yerleri denetlendi


Zabıta müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme sürecinde ilçe genelinde bulunan açık ve kapalı pazarları denetleyerek vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Pazar giriş ve çıkışlarını ayıran ekipler, vatandaşların ateşini ölçerek alana girişini sağladı. Ekipler, sarı çizgi uygulamasıyla tezgah azaltarak sosyal mesafenin korunmasına dikkat etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı