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Gündem Esenyurt yangın son dakika | Esenyurt yangın nerede çıktı?
Gündem

Esenyurt yangın son dakika | Esenyurt yangın nerede çıktı?

İstanbul Esenyurt yangın son durum | İstanbul Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanla birlikte pek çok kişi 'Yangın nerede çıktı?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Esenyurt yangın söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-10-29 00:04:00 -
Esenyurt yangın son dakika | Esenyurt yangın nerede çıktı?

İstanbul Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Peki, yangın kontrol altına alındı mı?

Esenyurt yangın son dakika | Esenyurt yangın nerede çıktı?

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.

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