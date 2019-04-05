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Esenyurt Üniversitesi personel alımları ne zaman? Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Esenyurt Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 6 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

05 Nisan 2019 Cuma 11:19
Esenyurt Üniversitesi personel alımları ne zaman? Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Esenyurt Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 6 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Esenyurt Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi,2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,

2 - Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, kimlik fotokopisi, 2 resim, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmişleri, kimlik fotokopisi, resim, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü yapmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 11:19
  1. İstanbul
  2. Esenyurt Üniversitesi personel alımları ne zaman?
  3. Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

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