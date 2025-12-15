  • İSTANBUL
Yerel Esenyurt savaş alanına döndü! Gençler birbirine girdi!
Esenyurt savaş alanına döndü! Gençler birbirine girdi!

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bir sitede başlayan kavga, sokakları savaş alanına çevirdi. Onlarca genç birbirlerine tekme, tokat saldırırken, ellerine geçen kemer ve damacanaları da kullandılar. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede gençler arasındaki tartışma büyüyerek kavgada dönerken, taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Olay dakikalar sonra sokağa taşarken, gençler kemer ve damacana gibi ellerine geçenlerle karşı tarafa saldırdı. Uzun süre devam eden ve savaş alanlarını hatırlatan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

