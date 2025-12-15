Pideci değil yüksek okul Çırak giren patron çıkıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yarım asra yaklaşan meslek hayatını sürdüren Hamit Tosun, bugüne kadar onlarca çırağın elinden tutarak mesleğe kazandırılmasını sağladı. Yanında çalışan gençlere yalnızca pide yapmayı değil, iş disiplini, müşteri ilişkileri ve meslek ahlakını da öğreten Hamit usta, sabrın ve emeğin bu işin temel şartı olduğunu vurguladı. Çırağın patronluğa uzanan yolculuğunun adresi olan Tosun, mesleğin tüm inceliklerini gençlere öğretmeye özen gösteriyor. Pideciliğin kolay gibi görünse de ustalık istediğini belirten Tosun, gençlerin meslek öğrenmeye yönelmesi gerektiğine dikkat çekti. Yetiştirdiği ustaların kendi iş yerlerini açmasının kendisi için en büyük gurur olduğunu ifade eden Tosun, mesleğini yaşatmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Koçarlılı 45 yıllık pide ustası Hamit Tosun meslek hayatına küçük yaşlarda başladığını belirterek, "İlkokuldan sonra kahvehanede çalıştım. Ardından hem karnımız doysun hem de bir meslek öğrenelim diye pideciliğe başladım. Çıraklığımda işimden büyük keyif alınca bu yola devam ettim. Üçüncü günde pide doğramaya başladım ve o günden bu yana özenle, zevkle bu işi yapıyorum" dedi.

BURASI PİDECİ DEĞİL OKUL

Tosun, yıllar içinde yetiştirdiği çok sayıda ustayla gurur duyduğunu ifade ederek yanında yetişen çalışanlarına okul disiplininde eğitim vererek kendi iş yerlerini açma fırsatı sunduğunu söyledi. Tosun, "Burası sadece bir işletme değil, tam anlamıyla bir pideci okulu. Çalışanlarımız askere gidene, evlenene kadar yanlarındayız. Her yıl bir eleman yetiştiriyoruz. Usta olmak isteyenlere iş yeri açıyoruz. İster ortak olun, ister kendi başınıza yönetin diyoruz. Masa, sandalye, bardak, tabak dahil her şeyini hazırlayıp teslim ediyoruz" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİN BU İŞİ SEVMESİ

Bir saatte 5 bin pide hazırlayabilecek kadar organize bir sistem kurduklarını belirten Tosun, Aydın'ın farklı ilçelerinden gelen elemanların da zaman zaman işletmede çalıştığını anlattı. Elemanlarının mesleği en ince ayrıntısına kadar öğrenmeden yanından ayrılmadığını dile getiren Tosun, "Yurt dışına kadar eleman gönderdim. Onların iş yerlerini gördükçe, beni arayıp ‘ustam kolay gelsin' dedikçe gurur duyuyorum. Benim için önemli olan mesleğin yaşaması ve gençlerin bu işi sevmesi" ifadelerini kullandı.

MESLEĞİN TÜM İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

İşletmede çalışan Cennet Nur Uçaravcı ise burada sadece pide yapmayı değil mesleğin bütün inceliklerini öğrendiğini belirterek, "Burası meslek öğretme amaçlı bir işletme. Burada yetişip ustalık konumuna gelenlere ustamız iş yeri açıyor. Herkes eşit, ayrım yok, ortam sıcak ve samimi. Burası benim için iş yerinden çok bir okul, buradaki insanlar da ailem gibi" diye konuştu.