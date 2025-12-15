Fuat Oktay: En büyük tehdit SDG! Verilen süre ay sonunda doluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Aydınlık’ın sorularını yanıtladı.

Oktay, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin Suriye ile birleşmesi konusundaki soruya şu karşılığı verdi: “Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini koruması hem Suriye halkı hem bölgesel barış ve istikrar açısında büyük önem taşımaktadır. Halen Suriye Hükümetinin önünde duran iki önemli unsur var. Bunlardan birincisi, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal ederek, Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve işgal eylemleridir. İsrail’in, Suriye topraklarını işgal ettiği sürece, kendisinin de daha az güvende olduğunu algılaması gerekmektedir.

Özellikle vaat edilmiş topraklarla ilgili Türkiye’yi içine alacak şekildeki bir tehdit unsuru oluşturabileceğiyle alakalı her türlü stratejik değerlendirmeyi yapmış durumdayız. Değil İsrail, dünyadaki hiçbir ülke Türkiye’ye tehdit oluşturamaz. Türkiye’ye öyle meydan okumak kolay değildir. Türkiye, gerekene gereken cevabı verir.”

SDG’YE VERİLEN SÜRE AY SONUNDA BİTİYOR

“Şam Hükümetinin başarısının önünde duran ikinci önemli unsur ise Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tehdit oluşturan SDG’dir. SDG, Suriye’nin neredeyse üçte birine tekabül eden; enerji, verimli tarım arazileri ve su kaynaklarının önemli bir bölümünü içeren bölgeyi halen işgal altında tutmaktadır. Bu durumun bir an önce sonlandırılması ve 10 Mart 2025 mutabakatı çerçevesinde, SDG’nin Suriye Hükümetiyle bütünleşmesi gerekmektedir. Burada mutabakatta öngörülen sürenin bu ay sonunda biteceğine dikkat çekmek isterim.

Bu entegrasyon kapsamında, yabancı unsurların PYD/ YPG/ SDG içerisinden tümüyle arındırılması ve Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehdit unsurlarının kalıcı şekilde bertaraf edilmesi önemlidir. Bu süreç göstermelik değil gerçek olmalıdır.”

KKTC’YE TEHDİDE CEVAP VERİRİZ

Oktay, “İsrail’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sınırları içinde yaptığı askeri yığınağın ne anlama geldiği” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Ülkemize karşı, ya da bir garantör devlet olarak, KKTC’ye yönelik gelişebilecek her türlü tehdide cevap verebilecek güç ve yetenekteyiz. Nereden ve kimden geldiğine bakmaksızın her türlü tehdide yönelik gerekli tedbirleri almaktan çekinmeyeceğimizden herkesin emin olması gerekir. Nitekim, ilgili makamlarımızca bu konuda gereği de yapılmaktadır.

Geçtiğimiz ay Yunan Savunma Bakanı tarafından Ege adalarına füze sistemlerinin konuşlandırılacağı yönündeki açıklamalar da maalesef ters yönde ve provakatif bir adım oldu. Her şeyden önce Ege’deki adaların silahlandırılması uluslararası hukuka aykırıdır. Gelişen savunma sanayiimiz ile güçlenen Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik her türlü tehdidi kısa sürede ve etkin şekilde bertaraf edebilecek kapasiteye sahiptir. Geçmiş dönemlerde Yunanistan’ın tecrübe ettiği deneyimleri yeniden yaşamaması için, Yunanlı yetkililerin, gerilim yaratan afaki beyanlarda bulunmak yerine, Ege’de barış, istikrar ve refahı artırmaya yönelik hamlelere yönelmeleri çok daha akılcı olacaktır. Türkiye’nin her alanda güçlenmesi, Yunanistan’ı da içine alacak şekilde bölgede istikrar unsurudur. Yunanistan’ın bu gelişmeden rahatsız olmasına gerek yoktur.