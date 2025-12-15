Burası Türkiye değil, Çeçenistan! Gazi dedeye büyük vefa
Çeçenistan’da hastanede serum alan gençler, odaya Gazi bir dedenin girmesiyle örnek bir davranış sergiledi.
Çeçenistan’da hastanede serum alan gençler, odaya Gazi bir dedenin girmesiyle örnek bir davranış sergiledi.
Tedavi gören gençler, Gazi dedeyi fark eder etmez saygıyla ayağa kalkarak büyük bir vefa gösterdi.
O anlar, toplumda büyüklere ve gazilere duyulan hürmetin hâlâ diri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Sosyal Medya
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti