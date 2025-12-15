  • İSTANBUL
Burası Türkiye değil, Çeçenistan! Gazi dedeye büyük vefa

Çeçenistan’da hastanede serum alan gençler, odaya Gazi bir dedenin girmesiyle örnek bir davranış sergiledi.

Tedavi gören gençler, Gazi dedeyi fark eder etmez saygıyla ayağa kalkarak büyük bir vefa gösterdi.

O anlar, toplumda büyüklere ve gazilere duyulan hürmetin hâlâ diri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

 

Yorumlar

hayro

Toplu taşıma araclarımız tam bir facıa! Devlet her vagona iki din görevlisin görevlendirecek . bir adette polisimiz placak . Yolculara makul dille oturma ve kalkmayı öğretecekler. Ana ve babalar bu işle ilgilenmiyorlar. Büyüklere hastalara ve yaşlılara nasıl davranılmasını öğretecekler ... Eskiden bunu yolcular yaparlardı .. Şimdi analar babalar çocuklarımız karışamazsınız diye diye çocukları fırlatma yaptılar . şimdi çocuklar ana babayı pencereden atıp öldürünce cıyaklamaya başladılar. Düşünün biz mahalle bakkalı fırıncısından manavından ne sopalar yedik . anamız babamızçocuğumuza karışamazsın dediler mi ?çocuk 7/24 komtrol altın da eğitiliyordu .Şimdi ana baba elinde telefonu saldım bayıra mevlam kayıra . Ne oldu nesil . Zart zurt oldu .Suç kimin ? Kendin ettin kendin buldun . Allah korkusuvermediğin çocuk senden korkar mı? saygı göstermek mecburiyetin de olduğumuz nesneleri ana baba öğretmezse : Çocuğun gider cum . Baş. söver .Allaha kitaba söver sonuçta geberip gittiğinde ben neyaptım dersin .Odayagi,ren büyüğe ayağı kalkmanın meçburiyetini aile öğretmiş . Artıgelen gazi ve yaşlı ! Tedavi olurken ayağa kalkıyotlar.Şimdikigencleri bırak entel geçinen onun bunun çocukları şehidimize sövüyor müdahale etsen devlet dövüyor .3 çocuk da vatan millet Sakaryayagöre mi yoksa saldım bayıra göremi çocuk yapacağız?Saygı Kafkasyada kaldı . Şimdi Türkiyedekilerride biz bozduk..
