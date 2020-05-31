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Esenyurt normalleşme sürecine hazır

Normalleşme süreci için ilçe genelinde gerekli önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:28:28 -
Esenyurt normalleşme sürecine hazır

Normalleşme süreci için ilçe genelinde gerekli önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.


Esenyurt Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelinde 1 Haziran’da faaliyetlerine başlayacak olan mekanları dezenfekte ederek mikroplardan arındırdı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci öncesi ilçede ki özel spor kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.



Kreşler 1 Haziran’a hazır


Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran’dan itibaren açılması kararlaştırılan belediye kreşlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, sınıflardan yemekhaneye, yatakhanelerden lavabolara kadar her alanda temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Dolaplar, oyuncaklar, çocukların kullandığı tüm eşyalar titizlikle temizlendi.



Kütüphaneler ve spor kulüpleri dezenfekte edildi


Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme süreci kapsamında açılacak olan kütüphaneler ve özel spor kulüplerinde de sürdürdü. Ekipler, 1 Haziran öncesi belediye kütüphanelerini dip köşe temizleyerek dezenfekte etti. İlçedeki özel spor kulüplerini de unutmayan Esenyurt Belediyesi, sporcuların sağlığı için ücretsiz olarak salonlarda dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

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