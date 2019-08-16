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Esenyurt, işlemde de ucuzlukta da birinci

Endeksa’nın araştırmasına göre; İstanbul'da en düşük fiyatlı konutlar, Esenyurt ilçesinde yer aldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:13
Esenyurt, işlemde de ucuzlukta da birinci

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın İstanbul’un ilçelerine göre konut fiyatlarını ele alan araştırmasına göre, kentte en düşük fiyatlı konut, ortalama metrekare fiyatının 2 bin 209 lira olduğu ilçe Esenyurt iken bu ilçeyi 2 bin 240 lirayla Arnavutköy, 2 bin 300 lirayla Silivri, 2 bin 322 lirayla Beylikdüzü, 2 bin 350 lirayla Sancaktepe, 2 bin 370 lirayla Sultangazi, 2 bin 409 lirayla Avcılar, 2 bin 493 lirayla Sultanbeyli takip ediyor.

En pahalı konutlar ise Beşiktaş’ta yer alıyor. Bu ilçede ortalama metrekare fiyatları 10 bin 632 liraya kadar yükselirken, Beşiktaş’ı bu alanda 9 bin 195 lirayla Sarıyer izliyor.

Tapu işlemlerinde ise Esenyurt ilk sırada yer alıyor.


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:13
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. konut

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