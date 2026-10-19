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Gündem Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamıştı! Can Aksoy görevden alındı
Gündem

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamıştı! Can Aksoy görevden alındı

Yeniakit Publisher
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Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamıştı! Can Aksoy görevden alındı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediyedeki yolsuzluk operasyonunun ardından görevden alındı. Aksoy'un, İstanbul Vali Yardımcılığı görevine devam edeceği öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'nde Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak görevlendirilen vali yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt'taki yolsuzluk operasyonunun ardından görevinden alındı. Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak göreve devam edecek.

NE OLMUŞTU

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy'un atadığı Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın sahip olduğu iki evde yüksek miktarda döviz bulunmuştu.

7 Ekim’de düzenlenen operasyonda Ulutaş’ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira ele geçirildi.

15 Ekim’de yeni bir adrese operasyon düzenlendi. Küçükçekmece’deki boş bir dairede iki çelik kasa bulundu. Kasaların içinden çıkan paranın toplamının 7 milyon dolar ve 400 bin avro olduğu bildirildi. Yusuf Ulutaş operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

 

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