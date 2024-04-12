Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer CHP’li selefine verdi veriştirdi.

Oda TV’nin haberi şöyle;

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen önceki dönem belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan boş bir kasa ve 3 milyar liralık borç devraldığını söyledi...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki dönem belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un sosyal medya üzerinden kendisine yönelik paylaşımları sonrası, belediyenin boş bir kasa ve 3 milyar liralık borçla kendisine devredildiğini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Esenyurt'ta CHP'den aday gösterilen ve seçilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, önceki CHP'li başkan Kemal Deniz Bozkurt'un kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Özer, yazılı yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı adayı olmasına rağmen Kemal Deniz Bozkurt’un seçim döneminde kendisine hiçbir destek vermediğini, partisinin yanında olmadığını ve diğer partilerin adaylarını destekleyen bir tavır sergilediğini söyledi.



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"3 MİLYAR TL’NİN ÜSTÜNDE BİR BORÇLA DEVRALDIK"

Başkan Özer, Bozkurt’un başkanlığının son günlerinde Esenyurt Belediyesi’ne ihtiyaç dışı personel alımları yaptığını, usul ve esaslara uygun olmayan başkan yardımcısı ve müdür atamaları gerçekleştirdiğini de ifade etti. Son aylarda giderek yükselen bir ivmeyle birçok ihale ve ödeme yapıldığının altını çizen Başkan Özer, 31 Mart’tan sonra Esenyurt Belediyesi’ni boş bir kasa ve 3 milyar TL’nin üstünde bir borçla devraldıklarını belirtti.

"TEMEL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ DAHİ YAPILMADI"

Esenyurt’ta temel belediyecilik hizmetlerinin dahi yapılmadığına ve birçok hizmetin bilerek aksatıldığına dikkat çeken Özer, personellerin maaş ödemelerini görevi devraldıktan sonra İller Bankasından gelen parayla yapabildiklerini söyledi. Özer, yapılan bütün hukuksuz, etik dışı iş ve işlemler ile ilgili gerekli araştırmaları yapacağını ve hukuk mekanizmalarını devreye sokacağını da dile getirdi.

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR

Esenyurt'un eski belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor. Öyle ki, 08 Ocak 2023'te Esenyurt'ta düzenlenen Proje ve Hizmet Tanıtım Toplantısı'nda Bozkurt, sahneden "Liderliğinize ihtiyacımız var" diyerek Kılıçdaroğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olmanız lazım” diye seslendi.

Sosyal Medya hesaplarında profil ve kapak fotoğrafı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile olan fotoğraflarını kullanan Bozkurt'un profiline sabitlediği ileti ise şu şekilde:

Bozkurt aday gösterilmemesi üzerine Esenyurt Belediyesinin 2019-2024 döneminin son olağan meclis toplantısındaki konuşmasında parti yöneticilerine kırgın olduğunu söyleyerek, "şu anda seçim sonucuna zarar verecek kişi olmama sorumluluğumdan dolayı söylemediğim nedenlerle aday gösterilmedim" demişti.