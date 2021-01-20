Esenyurt AK Parti ilçe başkanı Harun Özer kimdir, nerelidir?
AK Parti Esenyurt ilçe başkanı kim? AK Parti Esenyurt 5. Olağan Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığı onaylanan Harun Özer, Esenyurt AK Parti ilçe başkanı oldu. Peki Harun Özer kimdir? Harun Özer nerelidir?
AK Parti il ve ilçe kongrelerini yapmaya devam ediyor. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde meclis üyesi Harun Özer aday olarak belirlenmesinin ardından merak konusu oldu. Peki Ak parti Esenyurt İlçe Başkanı adayı Harun Özer kimdir?
Harun Özer kimdir?
Harun Özer 1972 yılında Nevşehir'e dünyaya geldi. Özer, aynı zamanda evli bir çocuk babası. Esenyurt Nakipoğlu İmam Hatip lisesinde mezun olmasının ardından Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden eğitim hayatına başladı. Anadolu Üniveristesi'nde ki eğitimine halen devam ediyor.
Harun Özer hangi görevlerde bulundu?
• ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (Devam Ediyor)
• ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler
• 1994 YILI REFAH PARTİSİ ESENYURT BELDE YÖN.KUR.ÜYELİĞİ
• 1998 YILI FAZİLET PARTİSİ ESENYURT BELDE KURUCUSU
• FAZİLET PARTİSİ ESENYURT BELDE BAŞKAN YARDIMCISI
• 2001 YILI AK PARTİ ESENYURT BELDE KURUCUSU
• 2001 – 2003 YILI AK PARTİ ESENYURT BELDE BAŞKAN YARDIMCISI (SİYASİ VE HUKUK İŞLERİ)
• 2003 – 2004 AK PARTİ ESENYURT BELDE BAŞKANLIĞI
• 2009 – 2014 YILI AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI (TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI)
• 2010 YILI REFERANDUM AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI
• 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI
• 2014 YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ ESENYURT SKM BAŞKANLIĞI
• 2014 YILI YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ İBB VE ESENYURT BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ
• 2019 YILI YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ MECLİS ÜYESİ