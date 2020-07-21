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Yerel

Esenler'de dairede klima bomba gibi patladı

İstanbul’un Esenler ilçesinde dairedeki klima bomba gibi patladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:00:00 -

Esenler'de dün öğle saatlerinde Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katındaki dairedeki klimada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bu sırada karşı binada olan bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kayda girdi. Bir süre sonra klima bomba gibi patladı. Patlama anı kamaraya saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Patlama olan dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

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