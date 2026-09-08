Esenler'de 70 okulun tamamı ile bin 291 cadde ve sokak kamera ağına bağlandı

Esenler Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen "Güvenli Şehir Esenler Projesi" kapsamında ilçedeki 70 okulun tamamı kamera altyapısıyla güvenlik ağına dahil edildi. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla devreye alınan sistem, Esenler Akıllı Şehir ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden takip ediliyor.

Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun öncülüğünde yürütülen proje, yalnızca eğitim kurumlarını değil ilçenin genelini kapsayan bütünleşik bir güvenlik sistemi oluşturmayı hedefliyor. Esenler genelindeki bin 291 cadde ve sokak ile parklar ve eğitim kurumları kamera altyapısıyla merkezi güvenlik ağına bağlandı.

Okul giriş ve çıkışları kameradan izlenebiliyor

70 okulun giriş ve çıkışları ile okul çevreleri kamera altyapısı üzerinden takip edilebilir hale geldi. Okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzlukların daha erken fark edilmesi ve ihtiyaç halinde ilgili güvenlik birimlerinin hızlı şekilde harekete geçirilmesi amaçlanıyor.

İlçenin farklı noktalarından elde edilen görüntüler merkezi sisteme aktarılıyor, gerekli durumlarda emniyet birimleriyle koordinasyon sağlanıyor.

Sistem, yaşanan olayların sonradan incelenmesinin yanı sıra muhtemel risklerin erken fark edilmesi, caydırıcılığın artırılması ve güvenlik birimlerinin çalışmalarına destek olunması amacıyla da kullanılıyor.

Göksu: "Güçlü bir güvenlik ağı oluşturduk"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, projenin öğrencilerin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Göksu, "Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması ve okullarına güven içerisinde gidip gelmesi bizim için her şeyden önce geliyor. Teknolojinin imkânlarını kullanarak Esenler'in tamamını kapsayan güçlü bir güvenlik ağı oluşturduk. 70 okulumuzun tamamının bu sisteme dahil edilmesiyle öğrencilerimizin ve ailelerimizin güven duygusunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na projeye destekleri ve verdikleri emekler için Esenlerli hemşehrileri adına teşekkür eden Göksu, "Hayata geçirdiğimiz bu entegrasyon sayesinde hem suç oranlarını minimize edeceğiz hem de afet ve kriz yönetimi süreçlerine hızlı müdahale edebilen güçlü bir şehir altyapısını İstanbul'a kazandırmış oluyoruz" dedi.