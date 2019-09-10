0553 313 94 23

Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4 milyon yolcuya hizmet verildi

10 Eylül 2019 Salı 11:07
Esenboğa Havalimanı'nda 8 ayda 9,4 milyon yolcuya hizmet verildi

ANKARA (AA) - Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçen ay 1 milyon 235 bin, 8 ayda ise 9 milyon 428 bin yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu trafiği 952 bin 647, dış hat yolcu trafiği 282 bin 997, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 235 bin 644 oldu.

Ağustosta havalimanına iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 572, dış hatlar uçak trafiği 2 bin 142 olurken toplam uçak trafiği 8 bin 714'e ulaştı.

Havalimanı yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise ağustosta toplam 14 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Yılın 8 aylık döneminde ise ağustos sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 9 milyon 428 bin 782, uçak trafiği 68 bin 292 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde yük trafiği (kargo-posta-bagaj) 82 bin 416 ton oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:07
  1. Ankara Esenboğa Havalimanı
  2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
  3. havalimanı İstatistikleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş olarak kalmaya devam ediyor"
    1. "Türk bankaları iyi sermayelendirilmiş..
    2. Başkan Şahin, okula başlayan..
    3. Ekonomi gücünü Bor’dan alacak
    4. Beşar Esad, üç kuzenini evde hapsetti
    5. QNB Finansbank'tan 3 ay ertelemeli..
    6. Beymen özel dikim günleri başlıyor
    7. Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye..
    8. Eskişehirliler Soup Opera’yla eğlendi
    9. Van Büyükşehir Belediyesi çorba..
    10. Karamürsel plajları her gün bakımdan..
    11. Kronik ağrı, ortada belirli bir..
    12. Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz..
    13. Başkan Şahin aşure ikramında bulundu
    14. Dinlenmeyle geçmeyen kalça ağrılarına..
    15. Zorlu Enerji’nin Eskişehir Ofisi,..
    16. Hisarcık’ta kızılcık meyvesinden..
    17. 100 sterlinlik trafik cezasını..
    18. Başkan Kılıç ve Hakan Aysev’den 9..
    19. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    20. Zorlu Enerji "ISO 45001:2018..
    21. Denizde kaybolan yaşlı kadın için..
    22. Hayalden Gerçeğe Hürkuş’un Hikayesi
    23. Zorlu Enerji'ye İş Sağlığı ve..
    24. Malezya’dan Bursalı savunma sanayii..
    25. Hastanedeki arkadaşları için kolye ve..
    26. Jandarmadan okul çevresinde sıkı..
    27. Bursa'da organize suç örgütüne yönelik..
    28. Brezilya'daki Amazonlarda hava..
    29. 21’inci Siemens Opera Yarışması’nı..
    30. Çocuklar arasındaki en popüler kısa..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!