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Aktüel Esenboğa Elektrik halka açılıyor
Aktüel

Esenboğa Elektrik halka açılıyor

1 Ağustos 2019’da halka arz edilen Naturel Enerji, şimdi de yüzde 100 bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik Üretim AŞ’yi halka açıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:25:27 -
Esenboğa Elektrik halka açılıyor

İSTANBUL (AA) - Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunun 24 Eylül’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı bildirildi.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ’den yapılan açıklamada, halka arz tarihlerinin 1-2 Ekim 2020 olarak belirlendiği belirtilerek, Naturel Enerji’den sonra, Esenboğa Elektrik'in Borsa İstanbul’da işlem gören ikinci güneş enerjisi şirketi olacağı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çok yakın gelecekte, dünyamızın temel enerji kaynağı olan güneş sayesinde, enerjide dışa bağımlılığımız çok azalacak ve bir süre sonra da tamamen kendi kaynaklarımızla kendi enerjimizi üretir hale geleceğiz ve elbette gelecek nesillere daha temiz bir dünya mirası bırakacağız. Bu bizim hem gurur kaynağımız hem de sorumluluğumuzdur. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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