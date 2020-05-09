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Spor

Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:34:34 -
Esen Makina Belsinspor kararı bekliyor

Mehmet Özet Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makine Belsinspor, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundan gelecek kararı bekliyor.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadele veren Esen Makina Belsinspor’da ligde kalan son 4 maçının oynanması çıkacak olan kararı beklemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamanın ardından gözler yerel liglere çevrildi. Yerel Ligler için oynanıp oynamayacağı konusunda henüz bir gelişme olmaması kulüpleri endişelendiriyor. TASK Başkanı Ali Düşmez’in yapacağı açıklamanın ardından kulüpler çıkacak kararın ardından projelerini hazırlayacak. Mavi-Beyazlıların tecrübeli antrenörleri Emrah Çıtak ve Adnan Koçak’ın gelecek kararın ardından yeni bir planlama ve çalışma programı hazırlayacakları öğrenildi.

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