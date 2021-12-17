'Eşek sıpası demedim' ile kurtulmak istedi! Cezayı yedi

İki kişi arasında yaşanan bir tartışmada, şikayetçiye, "Eşek sıpası" şeklinde hakaret eden kişi, mahkemedeki ifadesinde, "Ben eşek sıpası değil; eşek, sıpa" dedim ifadeleri ile kendini savundu.

Hakaret suçundan dava açılan kişi hakkında, yerel mahkeme, "beraat" kararı verdi. Hakarete uğrayan kişi, kararı Yargıtay 4. Dairesi'ne taşıdı.

Yargıtay affetmedi!

Yargıtay 4. Dairesi, "eşek ve sıpa" sözlerini de "hakaret" kapsamında tutarak, "Hükmün bozulması" kararı verdi.

Yargıtay 4. Dairesi tarafından açıklanan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

1-Sanık ... hakkında tehdit ve yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde;

Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2-Sanık ... hakkında hakkında hakaret suçundan kurulan beraat hükmünün temyizine gelince, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;

Sanığın duruşmadaki beyanlarında "ben ona eşek sıpası değil, eşşek, sıpa dedim" şeklinde katılana hakaret ettiğine yönelik ikrarı karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında yüklenen suçtan beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayıp sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 11/03/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."