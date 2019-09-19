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Eşek arısının soktuğu kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta 4 gün önce eşek arısı tarafından sokulan kadın hayatını kaybetti.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:39
Eşek arısının soktuğu kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 gün önce arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı ilçeye bağlı Kandilli Beldesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre 74 yaşındaki Cemile Erdoğan’ı bahçesinde halk arasında 'eşek arısı’ diye bilen yaban arıları soktu. Rahatsızlanan kadın haber verdiği yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arı sokmasına karşı alerjisi bulunduğu öğrenilen ve 5 gündür yoğun bakımda tutulan Cemile Ekmekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk annesi Cemile Ekmekçi Kandilli beldesinde düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:39
  1. Zonguldak’ın Ereğli ilçesi
  2. arı sokması
  3. Cemile Erdoğan
  4. eşek arısı
  5. yoğun bakım

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