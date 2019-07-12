Eşek arısı sokması can aldı! Manisa'da, tarlada çalışırken eşek arıları tarafından saldırıya uğrayan Yaşar Gedikoğlu yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir hafta önce tarlasında çalışırken eşek arıları tarafından saldırıya uğrayan Yaşar Gedikoğlu, arı sokması nedeniyle fenalaştı. Hastanede yaşamını yitirdi Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikoğlu, ilk müdahalesinin ardından Salihli’de bir özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta arı sokması nedeniyle ölen Zehra Aydın ile birlikte bir haftada 2 kişi arı sokmasıyla hayatını kaybetti.

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